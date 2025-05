Dirrel-durral búcsúzhat a nyarat idéző majális

A rendkívül szeszélyes április után úgy tűnik, május első napja is megtréfál minket. A napközbeni meleg időt ugyanis zivatarok űzhetik el, ha csak rövid időre is. Ezek a zivatarok ugyan átmenetiek lehetnek, de intenzitásuk miatt rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék is hullhat.

Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt csütörtök estére

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Hungaromet tájékoztatása szerint elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.