Térképen mutatjuk, hol kell durva zivatarokra, jégesőre számítani

Eddig nem lehetett okunk panaszra, hiszen igazi nyárias időt élvezhettük a hétvégét, ám most teljesen kifordul magából az időjárás. A Hungaromet elsőfokú riasztást adott ki zivatarok miatt.

Időjárás előrejelzés szerint akár jégeső is lehet

Fotó: MW-archív / illusztráció

Vasárnap a késő délutáni, esti órákban a Nyugat-Dunántúlt elérő záporos, zivataros csapadékrendszer fokozatosan kelet felé terjed, miközben tágabb előterében keletebbre is újabb cellák pattanhatnak ki – zivatarokra nagyobb számban az ország déli felén lehet számítani. Környezetükben viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadékhullás is előfordulhat. A Dél-Dunántúlon, esetleg a Duna-Tisza köze nyugati részén egy-egy hevesebb zivatarcella is előfordulhat. Az éjszaka folyamán kelet felé korlátozódik a zivatartevékenység, miközben gyengül – írja a Hungaromet.

Szél és zivatar: ilyen időjárás várható hétfőn

Átmeneti szünetet követően hétfőn a déli óráktól a zivatarok számossága ismét növekszik – ekkor leginkább a déli, délkeleti felén. A zivatarokat a viharos széllökések, valamint a jégeső mellett már nagyobb eséllyel kísérheti felhőszakadás. Emellett elsősorban déli, délnyugati tájakon heves zivatarra kialakulására is alkalmasak a feltételek, amelyhez 2-3 centimétert meghaladó jég, 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamok is társulhatnak. A zivatarhajlam várhatóan az esti, késő esti órákban sem csökken számottevően.