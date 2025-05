Rövid idő alatt brutális mennyiségű eső zúdulhat le, itt a térkép az érintett helyszínekről

A hétvégén igazi nyárias melegben volt részünk ám vasárnapra már berúgta az ajtót a zivatar és sok helyen zivatar és jégeső is volt. Hétfőn sem kímél minket az időjárás, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar és felhőszakadás miatt.

Zivatarokkal csap le ránk az időjárás hétfőn

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Marad hétfőn is a borongós időjárás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésre szerint, erősen felhős vagy borult idő várható, a déli, délkeleti országrészben lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet, ott némi napsütés is előfordulhat. Összességében többfelé kell csapadékra számítani a délnyugatról északkelet felé tartó tömbökből. Hazánk északnyugati felén inkább az eső, zápor lesz jellemző, míg délutántól a déli, délkeleti tájakon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Utóbbiakat helyenként erős, viharos széllökés, felhőszakadás is kísérheti. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten helyenként meg is erősödhet. A hőmérséklet szempontjából is kettéosztott lesz az ország. Hazánk északi, északnyugati felén csupán 11 és 18, míg a déli, délkeleti részeken 19 és 25 fok között alakulhat a csúcsérték.

Hétfőn az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat hétfőn.