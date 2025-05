Tartogat némi csavart az időjárás, erre jobb, ha felkészülünk

Bár szombaton és vasárnap az ország nagy részén még száraz marad az idő, vasárnap estétől egyre többfelé várhatók záporok és zivatarok. A legtöbb csapadék északon és északkeleten eshet, míg a déli, délkeleti megyékben egyelőre kisebb a csapadék valószínűsége – írja a HungaroMet Zrt.

Vasárnap még csak ízelítőt kapunk a nedvesebb időjárásból, de hétfőtől már komolyabb csapadékra is számítani kell

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A változást egy mediterrán térségben kialakuló ciklon hozza meg, amely hétfőre már jelentősen befolyásolja hazánk időjárását. Ennek hatására sokfelé alakulhatnak ki esőzések, és nemcsak rövid záporokra, hanem tartósabb csapadékra is van kilátás. A szakemberek szerint az 5 mm-es napi csapadékösszeg több térségben is biztosra vehető, sőt, az északi régiókban a 10 mm-t is meghaladhatja az eső mennyisége.

A megnyugtató hírek keddtől várhatók: a jelenlegi modellek alapján csökkenni kezd a csapadékhajlam, így a jövő hét közepén már szárazabb időszakra készülhetünk.

Tipp: érdemes a szabadtéri programokat még szombatra és vasárnap délelőttre időzíteni, a hét első napjaiban pedig esernyő nélkül ne induljunk útnak!

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig

A gomolyfelhők estére feloszlanak, de addig az északnyugati tájakon futó zápor még előfordulhat. Éjszaka derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az északi országrészben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar - kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. Szombaton nagy területen megélénkül a déli, délnyugati szél, amit a délnyugati megyékben helyenként erős lökések kísérhetnek. Zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a magasabban fekvő helyeken, vízpartok közelében, nagyvárosokban enyhébb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 31 fok között valószínű.