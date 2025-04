Előrejelzés 10 órája

Az időjárás is készül a majálisra, már azt is tudjuk, mivel

A tavasz második felére fordultunk, ami jó hír a meleget szeretők számára, ugyanis már úton vagyunk a nyár felé. A jó időnek és a napsütésnek most is örülhetünk, de vajon a majális időjárása is ilyen lesz? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Kifejezetten szép, napsütéses, gomolyfelhős, 25-28 fokos napi maximumokkal tarkított kora nyárias napokat élünk. A hét második felére viszont várható lehűlés, illetve nagy valószínűséggel a csapadék sem fogja elkerülni térségünket. A majális időjárásáról és a következő napokról Ország Ferenc kecskeméti meteorológus árulta el a legfontosabbakat. Majális időjárás: kora nyárias idő és kis csapadék

Fotó: Illusztráció/MW-archív Eső akár lehet, de várhatóan a majális időjárása nem okoz majd csalódást A legfontosabb, hogy úgy tűnik, majális alkalmával szerencsés napot fogunk ki a színes programokhoz. – Azt mondhatom, hogy kellemes, kora nyárias időjárásra számíthatunk május 1-jén. A hét második felében folytatódik az eddig megszokott napos, gomolyfelhős, 25-28 fokos napok sora. Csütörtökön a délutáni órákban ugyan megnövekedhet annyira a gomolyfelhőzet, hogy egy-egy futó zápor vagy zivatar kialakulhat Kecskemét térségében is, de alapvetően nem erről fog szólni a majális időjárása – mondta Ország Ferenc. Hétvégén jön a már-már szokásos hidegfront A meteorológus szerint hétvégén többnyire folytatódik a napos, változóan gomolyfelhős idő. – Szombat és vasárnap fordulóján ér majd el bennünket egy markánsabb hidegfront, aminek a mentén több helyen növekszik meg a felhőzet az éjszakai órákban. Számolnunk kell záporok, zivatarok kialakulásával is, illetve ezek kísérő jelenségeként akár az első jégeső is megérkezhet Kecskemétre. Sőt, a zivatarok környezetében akár a 60-70 kilométer/órás széllökések is számítani kell – ismertette a kecskeméti szakember. Hétvégén egyébként a napközbeni órákban főleg a napütéses, gomolyfelhős időjárásé lesz a főszerep, de a jövő hét elején borultabbá, csapadékosabbá válik az időjárásunk néhány napra. Ezután fogunk visszatérni a 20 fok fölötti maximum hőmérsékletekhez és a napsütéshez. Irány a nyár felé! A hétvégi hidegfront és a kisebb lehűlés ellenére azt viszont összességében kijelenthetjük, hogy a tavasz második felében már a nyárra hangolódik időjárásunk, amely a melegebb arcát fogja mutatni a jövőben. – Hogy milyen lesz a nyarunk, arról még felelőtlenség beszélni április végén, május elején. A következő hetekről viszont el lehet mondani, hogy a csapadékosabb, felhősebb időszakokat leszámítva – amikor 1-2 napra 15-20 fok közé csökkenhet a maximum hőmérséklet – a 20 és 25 fok közötti hőmérsékletek és változóan felhős időjárás lesz jellemző. Még úgy is, hogy az Atlanti-óceán fölött közben beindult a „ciklongyár”. Hétről hétre érkezhetnek mérsékelt övi ciklonok, amik csapadékot, kis lehűlést, több felhőt és megélénkülő szelet jelentenek – mondta Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.