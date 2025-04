Mintha bomba robbant volna, háborús övezethez hasonlítottak a város utcái a kegyetlen vihar után – galériával, videókkal

Óriási zajra ébredtek a helyiek

Éjjel két órakor óriási robajra ébredt a soltvadkerti Sámel Kata és családja. Amikor kijöttek a házból, akkor látták, hogy nincs tető az otthonukon, és a tűzfal is ledőlt. A vihar pár perc alatt vonult végig, utána már csak csendesen esett az eső. 7–8 millió forintra tehető az anyagi kár az első becslések szerint.

Az egyik kétszintes családi ház tetejét is felszaggatta a viharos erejű szél, a palatető darabjait száz méterre repítette, ami több családi házat is megrongált. A szétrepülő palatetődarabok és a viharral érkező jég is ablakokat tört be. Cserép- és üvegszilánkok borították a házak elejét, mintha bomba robbant volna, leginkább egy háborús övezethez hasonlítottak az utcák, ahol tarolt a vihar.

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője pénteken a Facebook-oldalán számolt be a vihar brutális pusztításáról.

– Szomorú nap ez a víztorony környékén élő hívőnek, nem hívőnek egyaránt. Az éjszakai vihar a város azon részén, ahol lakunk, durva jéggel és borzasztó széllel érkezett. Megbontotta a cserepes tetőket, vitte a palával fedett melléképületek tetejét, megtizedelte a fákat, és sajnos a fóliasátrakban is komoly a kár. Az itthoni kárfelmérés után (nálunk a tető egyben, de a konyhakertet letarolta, kivitte a nyírfát, a tujákat gyökerestől döngölte földbe), az első utam a szőlőbe vezetett. Gondoltam, amit a fagy meghagyott, azt most a jég mind elvitte. De legnagyobb meglepetésemre, a városon kívül, a mezőgazdasági területeken láthatóan minimális a kár. A halfőzés mellett ma – a szomszédokkal egyetemben – sajnos romeltakarítással és a sérült fák kitermelésével fog telni a nap – zárul Font Sándor bejegyzése.