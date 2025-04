Tornádó pusztíthatott Soltvadkerten, a mérőállomás sem érzékelte a közelgő veszélyt – galériával, videóval

Szupercellás zivatarokkal érkezett meg a vihar pénteken hajnali 1 óra után nem sokkal a déli határra Baja és Tompa között, majd vonult a Kiskunságon át a főváros irányába. A beszámolók szerint a viharos, pusztító időjárás gyökerestől kicsavart fákat, megbontott háztetőket, betört ablakokat és ledőlt kerítéseket hagyott maga után.

Borzalmas vihar pusztított Soltvadkerten. Az időjárás megbontotta a háztetőket is

Fotó: Pozsgai Ákos

Soltvadkertet letarolta a pusztító időjárás

Mint arról korábban beszámoltunk, Soltvadkertet és az üdülőt öt perc alatt tarolta le a vihar egy keskeny sávban. Házak tetejét bontotta meg a szél, sok helyen leszakadtak a redőnyök, a jégeső pedig ablakokat is betört Soltvadkerten, ahol végigvonult a hajnali vihar. A kiskunmajsai kötődésű meteorológus, Tóth Tamás szerint tornádó pusztíthatott, de a beazonosíthatósághoz még több helyszíni, főleg légi felvételre lenne szükség.

Egy helyi kertészet nagy része is megsemmisült, elsöpörte a vihar a fóliasátrakat és a virágok 90 százalékát tönkretette, mintegy 10 millió forint a kár. A Vadkerti-tó környékén gyökerestől csavarta ki a szél a nyárfákat, a tűzoltók reggel óta dolgoznak a károk helyreállításán.

– Hajnali 3 órától déli 12 óráig 15 kárbejelentés érkezett – közölte Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője érdeklődésünkre. Közlése szerint azonban ennél több lehet a káresemény, a tűzoltók segítségét egyelőre ennyi helyre kérték. Várhatóan a nap folyamán további bejelentések is érkeznek majd.

– Soltvadkerten a Hunyadi, a Bethlen Gábor, a Szőlő és az Arany János utcából érkezett a legtöbb bejelentés, volt, ahol nem volt megadva a pontos utcanév

– részletezte a beérkezett segély kéréseket a tűzoltó főhadnagy.

Az orkán erejű szél több helyen megbontotta tetőszerkezetet

A szóvivő elmondása szerint jellemzően fakidőlésekhez kértek segítséget. Úttestre, vezetékre, melléképületre, garázsra, és egy esetben lakóház sarkára dőlt fa. Az orkán erejű szél több helyen megbontotta tetőszerkezetet, volt, ahol a tűzfalat is ledöntötte, a cserepeket változó mértékben söpörte le. A tűzoltók a legtöbb helyen eltávolították a veszélyes cserepeket és fóliáztak. A káresemények kapcsán nem érkezett személyi sérülésről bejelentés – közölte a tűzoltóság szóvivője. A különböző helyszíneken a soltvadkerti önkormányzati, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, a károk felszámolása jelenleg is folyamatban van, ahogy végeznek ezeken a helyeken, vonulnak a következő megadott címre.