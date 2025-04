Jégesővel és durva széllel közelít a vihar

Nem kímél minket csütörtökön sem az időjárás. Elsőfokú riasztás van érvényben Bács-Kiskun több járásában is zivatarveszély miatt.

Az egész országra kiadták a riasztást zivatar miatt

Fotó: met.hu

A HungaroMet tájékoztatása szerint csütörtökön egy északnyugat felől érkező gyenge hidegfront mentén, illetve annak előterében már a reggeli, délelőtti óráktól többfelé zivatarok kialakulására lehet számítani, melyek fokozatosan kelet felé terjednek. A Tiszántúlon viszont délutánig kisebb a zivatarok kialakulási esélye, akkor is inkább helyi jelleggel fordulhatnak elő. A cellákat általában felhőszakadás (>25-30 milliméter), viharos széllökések (60-80 kilométer/óra), és helyenként aprószemű jég (< 2 centiméter) kísérheti. Egy-egy tartósabban egy helyben álló, illetve újra képződő cellából főként a hegyek környezetében akár villámárvizek is előfordulhatnak (>50 milliméter). Az esti órákra nyugaton a zivatarok megszűnnek, stabilizálódik a légkör, ugyan másutt is csökken a cellák száma, de várhatóan nem cseng le teljesen a zivatartevékenység.

Hétvégi időjárás

A hétvégi időjárásról Ország Ferenc kecskeméti meteorológus beszélt a legújabb podcastadásunkban.