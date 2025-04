Baon podcast 16 órája

Milyen idő lesz a majálison? A szakember elárulja

A tavasz második felére fordultunk, ami jó hír a meleget szeretők számára, ugyanis már úton vagyunk a nyár felé. A jó időnek és a napsütésnek most is örülhetünk, de vajon a majális időjárása is ilyen lesz? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük legújabb podcastadásunkban.

Nagyon szép, 25–28 fokos napi maximumokkal tarkított napokat élünk. A hét második felére viszont várható lehűlés, illetve nagy valószínűséggel a csapadék sem fogja elkerülni térségünket.

Fotó: Bús Csaba