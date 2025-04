Riasztást adtak ki Bács-Kiskunra, így alakul a nagypéntek

Ahogy arról pénteki időjárásunkban is beszámoltunk, a reggeli csapadékhullást követően délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.

Riasztást adtak ki Bács-Kiskunra, nem kímél az időjárás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a déli óráktól egyre több gomoly jelenik meg, és a nap második felében egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, zivatarok környezetében viharos lesz.

Nem kímél az időjárás, záporok, zivatarok várhatók a délután folyamán

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a kora délelőtti óráktól délnyugat felől előbb a Dunántúlon majd a középső országrészben eleinte helyenként, majd déltől szórványosan zivatarok képződése várható. Viharos, 60-75 kilométer/órás széllökés, intenzív, 15-25 milliméter csapadék, néhol jégeső is kialakulhat. A többször ismétlődő záporból, zivatarból egy-egy helyen lokálisan 25 milliméter feletti csapadék is hullhat napközben. Egy-egy intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki a középső országrészben, melyet délután akár 80 kilométer/órás széllökés, 2 centiméter átmérőjű jég és 30 milliméter csapadék is kísérhet. Az esti, késő esti órákra megszűnnek a zivatarok.