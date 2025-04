Felfoghatatlan pusztítást végzett a vihar Soltvadkerten, friss helyszíni képeinket láthatják

Mint arról korábban beszámoltunk, riasztást adott ki a HungaroMet Bács-Kiskunra is. A tájékoztatás szerint a kora délelőtti óráktól délnyugat felől előbb a Dunántúlon majd a középső országrészben eleinte helyenként, majd déltől szórványosan zivatarok képződése várható. Viharos, 60-75 kilométer/órás széllökés, intenzív, 15-25 milliméter csapadék, néhol jégeső is kialakulhat. A többször ismétlődő záporból, zivatarból egy-egy helyen lokálisan 25 milliméter feletti csapadék is hullhat napközben. Egy-egy intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki a középső országrészben, melyet délután akár 80 kilométer/órás széllökés, 2 centiméter átmérőjű jég és 30 milliméter csapadék is kísérhet.

Az időjárás nem kímélte Soltvadkertet, hatalmas a pusztítás

Fotó: Pozsgai Ákos

Soltvadkerten házakat pusztított a brutális időjárás

Kollégánk a helyszíni információk alapján azt közölte, hogy jégeső és szélvihar csapott le Soltvadkertre, a károkat eddig úgy tudjuk, több tízmilliós nagyságrendben mérik. A városra feltehetően forgószél csapott le, ami egy palatetőt kezdett el szaggatni, majd a darabjait száz méterről a környező házak ablakaiba repítette, betörve azokat, és leszaggatva a redőnyöket. A soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben az elsődleges becslések szerint több tízmilliós kár keletkezett. A vihar fóliasátrakat szaggatott szét, öntözőrendszereket tett tönkre, és a cserepes növények 90 százalékát elpusztította.

Az egyik károsult család hírportálunknak bővebben is beszámolt a vihar pillanatairól.