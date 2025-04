Nincs fronthatás, mégis kínoz a fejfájás, bágyadtság vagy szédülés? Ma az időjárás egy különösen szokatlan arcát mutatja: hiába nincs felettünk időjárási front, a hirtelen hőmérséklet-változás sokaknál kellemetlen tüneteket okozhat – írja a Köpönyeg.

Szétszakad a fejed, pedig nincs is front? Mutatjuk, mi okozza a rejtélyes panaszokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A hétfő reggelt többfelé csípős hideg köszöntötte, volt, ahol 5 fok alá is süllyedt a hőmérséklet. Nem csoda: a derült, szélcsendes éjszakák miatt a felszín gyorsan lehűl. Például a Mohos-töbörnél hajnalban brutális hideget, –13,5 °C-ot mértek. Délutánra azonban gyakorlatilag nyáriasan meleg lett, akár 23–26 °C-ig is felkúszott a hőmérő higanyszála. Ez akár 15–20 fokos napi hőingást jelent, ami nemcsak a ruhatárunkat, de a szervezetünket is próbára teszi.

Miért ilyen szélsőséges az idő?

Az időjárásért egy anticiklon a felelős, amely nyugodt, stabil légköri helyzetet teremt. Ennek hatására éjszaka erőteljes a lehűlés, nappal viszont a napsütés miatt gyorsan melegszik a levegő. Ez a tipikus tavaszi időjárási jelenség különösen az érzékenyeket viselheti meg.

Tünetek, amiket a mai időjárás is kiválthat

Bár hivatalosan nincs front, a nagy napi hőingás önmagában is komoly terhet róhat a szervezetre.

A leggyakoribb panaszok:

Fejfájás, migrén

Fáradtság, bágyadtság

Vérnyomás-ingadozás

Koncentrációs zavarok

Álmatlanság, nyugtalan alvás

Szédülés, gyengeség

Mit tehetünk?

Ha érzékenyen reagálunk az időjárás változásaira, érdemes ma (is) különösen odafigyelni:

Igyunk elegendő vizet

Táplálkozzunk vitaminokban gazdagon

Kerüljük a túlzott fizikai és szellemi megterhelést

Öltözködjünk rétegesen: reggel kabát, délután már póló is elég lehet

Az időjárás olykor megtévesztő, még ha látszólag nyugalom is van az égen, odabent a szervezetünk komoly munkát végez. Ha ma kissé nyomottnak, fáradtnak érzed magad, nem képzeled: az időjárás valóban hat rád – még front nélkül is.