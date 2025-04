Ha azt hitted, már mindent láttál, el kell keserítsünk! Drasztikus fordulatot vesz az időjárás

Mint ahogyan arról beszámoltunk az áprilisi időjárás, ha lehet ilyet mondani, már minden arcát megmutatta. Kaptunk havat, esőt, erős szelet és nyárias meleget is. Sőt szerdán még jégesőre is figyelmeztetett a HungaroMet.

Az időjárás-előrejelzés szerint zivatar és jégeső is lehet csütörtökön

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Továbbra is változékony időjárást jósolnak

Az időjárás-előrejelzés szerint, átmenetileg csökken a felhőzet, több órára is kisüthet a nap, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, amelyek estétől rendszerbe is szerveződhetnek. A déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatar miatt csütörtökre. Mint írják, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!