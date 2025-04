Veszélyben a locsolkodás és a tojáskeresés? Ilyen időt jósolnak a húsvéti ünnepekre

Bács-Kiskunban több helyen is gyenge esőzésekkel telt a vasárnap éjszaka. A szél némiképp alábbhagyott, azonban az előrejelzések szerint a nagyhét során ez felerősödhet és változékony marad az idő. Mutatjuk, milyen lesz a húsvéti időjárás.

A húsvéti időjárás változékony lesz

Húsvéti időjárás: nem fogunk unatkozni

Mint arról korábban beszámoltunk, a hét elején szeles, borult időre lehet számítani országszerte. Hétfőn gyenge saras esőt hozhat a dél-nyugati szél, de az Észak-Dunántúlt és a keleti határt valószínűleg nem éri el, itt némi napsütés is átszűrődhet a felhőzeten. Napközben 18-23 fok között fog mozogni a hőmérséklet.

Bár a keddi nap első felében még kisebb záporok előfordulhatnak, estefelé elkezd kitisztulni az ég, így a szerdán már több helyen is előbukkan a nap a gomolyfelhők mellett. Éjszaka akár 10 fok köré is hűlhet, nappal viszont 20-26 fok között mozog majd a csúcshőmérséklet.

Csütörtökre a dél-keleti, keleti széllel visszatér a vastag felhőzet az ország legtöbb táján, pár fokos lehűlésre csak másnap kell számítani.

Nagypénteken záporok, zivatarok is esedékesek, erős széllökésekkel kísérve. Szombaton és húsvétvasárnap azonban a borult ég ellenére csökkenhet a csapadék esélye és a nap is több órára kisüthet. A hétvége éjszakai óráiban 6-12 fokig hűl a levegő, de napközben 16-24 fokra is felmelegedhet, melyet erős, délies szél fog kísérni.