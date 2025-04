Jön a hidegfront Bács-Kiskunba, a szakember elmondta, mi vár ránk

Jó két héttel ezelőtt még esett a hó, most viszont már a rövidnadrág is előkerült. Tavaszi időjárásunk nem okoz csalódást, a változékonysága viszont velünk marad a továbbiakban is, érkezik a hidegfront Bács-Kiskunba is.

Ország Ferenc meteorológus

Fotó: Bús Csaba

Mikor érkezik a hidegfront Bács-Kiskunba?

Legújabb podcastadásunkban erről beszélgettünk Ország Ferenc kecskeméti meteorológussal. A műsorban várható hőmérsékleti adatokról és csapadékról is szó esett.