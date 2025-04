Hol volt, hol nem volt: az egyik utca poros marad, a település másik felét felhőszakadás áztatja

Mindenképpen nyárias napok várnak ránk, ami a hőmérsékletet illeti, de esőre is számítani kell, illetve érkezik a hidegfront Bács-Kiskunba. Ország Ferenc kecskeméti meteorológus árulta el a részleteket.

Hidegfront Bács-Kiskunban: ezt jósolja Ország Ferenc meteorológus

Fotó: Bús Csaba

– A következő napok nyárias időjárásához hozzájárul, hogy nemcsak magasak lesznek a hőmérsékletek, hanem elkezdődött a kora nyárias, zivataros időszak is. Ennek az az oka, hogy a levegő meleg és nedves, amiben egyre nagyobb mennyiségben jönnek létre gomolyfelhők. Ezek egyre jobban feltornyosodnak majd, ha van a felszín felől hő- és nedvességutánpótlás, zivatarfelhők képződnek. Ezt a jellegtelen nyomási környezetben kialakult meleg-nedves időjárást szoktuk bárikus mocsárhelyzetnek is nevezni. Mivel ilyenkor nem egy nagy térségű rendezett feláramláshoz köthető a csapadék kialakulása, gyakori, hogy egy-egy helyen sokáig megmarad a zivatarfelhő és nagy mennyiségű csapadék hullik le, míg máshol egyáltalán nem esik az eső – mondta a meteorológus.

A nedvesség mindig jól jön a talajnak

Ebben az időszakban mindig jól jön az eső. – Bár pár héttel ezelőtt arról beszélhettünk, hogy jól áll a talajok feltöltöttsége, az azóta eltelt időben volt egy másfél hetes melegebb, szárazabb periódus, és időről-időre a szél is megélénkült; ez mind hozzájárult a felső talajréteg kiszáradásához, ahol mára már ismét jelentősebb lehet a nedvességhiány. Egy héttel ezelőtt porfúvások is kialakultak térségünkben, ez is jól mutatja, hogy a talaj felső rétege száraz, képes aprózódni. Ezt az aprózódást egy dolog tudja megállítani: a nedvesség – nyilatkozta Ország Ferenc.

Mivel intenzíven párolog és szárad a talaj a szél és a magas hőmérséklet hatására, minden egyes esőcsepp jól jön számára. Azt viszont nagyon nehezen lehet előrejelezni ebben a helyzetben, hogy éppen hol várható eső. A csapadékhullás területi eloszlása ebben az időjárási helyzetben ugyanis nagyon egyenlőtlen. Van, ahol rövid idő alatt lehullik akár 20-30 milliméter záporeső is, máshol pedig nem esik semennyi. Könnyen lehet tehát, hogy pont abban az utcában, ahol mi lakunk, nem lesz csapadék, de arra mindenképpen megvan az esély, hogy összességében a következő napokban jelentősebb mennyiségű eső hulljon.