A héten is megtréfál minket az időjárás, az esernyő alatt nyári ruhát ölthetünk magunkra

Április harmadik hetében már kora nyárias időre van kilátás. Az enyhe idő mellett előfordulhatnak tavaszi záporok is. Mutatjuk az e heti időjárást.

Heti időjárás: kora nyárias idő várható, záporok is előfordulhatnak

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Kora nyáriasra fordul az idő

Április a megszokotthoz hasonlóan változatosan indult. A fagy is megnehezítette nem csak a lakosok, de a gazdák életét is Bács-Kiskunban. Az előző heti hideg és fagyok után a hét második felére a kora nyárias idő is megérkezik, a hőmérséklet a 25 Celsius fokot is meghaladhatja. Hétfőn viszont sokfelé eső várható. A koponyeg.hu szerint az erősen felhős, vagy borult égből főleg a nap második felében fordul elő szórványos záporeső. A déli, délkeleti szél élénk lesz. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Heti időjárás

Kedd

Marad a borongós idő, majd délutántól délnyugat felől csökken a felhőzet. Főleg a nap első felében fordul elő eső, záporeső. Marad egyelőre a 17 fok körüli csúcsérték. Többfelé megerősödik a délkeleti szél.

Szerda

A felhőzet fokozatosan csökken, és több órán át napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem lesz. A déli irányú szél sok helyen élénk, néhol erős marad. Délután igen kellemes idő, 20-25 fok várható.

Csütörtök

A többórás napsütés mellett délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A déli, délkeleti szél gyakran élénk lesz, időnként erős lökések is előfordulhatnak. A nappali maximum általában 21 és 26 fok között várható, néhol kora nyáriasan meleg lesz.

Péntek

Többnyire erősen felhős időre számíthatunk, és országszerte több helyen kialakulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. A déli irányú szél sokfelé élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 Celsius-fok között alakul.