Szeszélyes marad az idő a héten

Április negyedik hetében is kora nyárias időre van kilátás. A napsütés mellett előfordulhatnak tavaszi záporok, zivatarok is. Mutatjuk az e heti időjárást.

Heti időjárás: kirándulni is lehet a héten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kirándulóidő várható

A múlt héthez hasonlóan most is szeszélyes időjárásra számíthatunk. A hőmérséklet 25 Celsius-fok körül alakul, de a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják. Hétfőn kirándulóidő várható. A koponyeg.hu szerint napos, kellemes időre számíthatunk, helyenként fátyol- és kevés gomolyfelhővel. Elvétve futó zápor vagy zivatar is előfordulhat. A déli szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délutánra 22 és 27 Celsius-fok közé emelkedik, tehát több helyen kora nyárias meleg lesz.

Heti időjárás

Kedd

A többórás napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik, és fátyolfelhők is időnként szűrhetik a napfényt. Főként a nyugati és déli tájakon számíthatunk több helyen záporok, zivatarok kialakulására. Az északi irányú szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A hőmérséklet körülbelül 25 fokig emelkedik.

Szerda

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők ellenére több órára kisüt a nap. Sokfelé alakulhat ki zápor, zivatar, melyek környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Csütörtök

A fátyolfelhők és az élénk gomolyfelhő-képződés ellenére több órán át sütni fog a nap. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél iránya változó lesz, általában gyenge vagy mérsékelt, zivatarok környékén azonban átmeneti szélerősödésre lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb 18 és 24 fok között alakul.

Péntek

Borongós időre számíthatunk, délutántól egyre több helyen várható eső, zápor, zivatar. Az északi szélre forduló légmozgás többfelé megerősödik. A délutáni órákban 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.