Az elmúlt napokban nyugodt, igazi őszies időjárásunk volt, és ez a következő napokban is így lesz. – A hajnali órákban képződik pára és köd, amely a reggeli és délelőtti órákban is megmaradhat, főleg a városon kívül akár 9-10 óráig is. Ezután fátyolfelhős vagy felhőmentes, szép napsütéses idő várható jövő hét elejéig, közepéig – mondta Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.

Ország Ferenc meteorológus szerint következő napokban is szép, őszies idő várható

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az október melegebben alakult, mint ahogyan az elmúlt években szokott, viszont novemberre konszolidálódott a helyzet. – Most már kijelenthetjük, hogy az időjárásunk hozzásimult az ilyenkor szokásos hőmérsékletekhez. 0 fok környéki minimumok és 10 fok környéki maximumok a jellemzők – mondta Ország Ferenc.

Ez hétvégén is így lesz, a minimum hőmérsékletek 0 és -2 fok körül, míg a maximumok 12-13 fok körül alakulhatnak.

Ország Ferenc szerint a havazás még mindig várat magára

– Jövő hét elején is hasonló hőmérsékletekkel kell számolnunk. A napsütéses, szép idő várhatóan még jó pár napig kitart – nyilatkozta a szakember, majd hozzátette, hogy a hosszútávú előrejelzések szerint november közepén várható csapadék. – Még messze van a mostani előrejelzésünk szempontjából, de a hosszútávú modellfuttatásból az látszik, hogy november közepén számíthatunk csapadékra. Nem nagy mennyiségben, és jelen számítások szerint még folyékony halmazállapotban, eső formájában fog érkezni – hangsúlyozta Ország Ferenc.

Esedékes a téli gumikra váltás!

Ország Ferenc kiemelte, a bűvös 7 fok alatti hőmérséklet a hajnali és a napnyugta utáni időszakban is egyre hosszabb időn keresztül áll fenn, így bár a nappali időszakban még melegebb van, esedékes a nyári gumikat télire cserélni. 7 fok alatt, és a csapadékosabbra forduló időben ugyanis már a téli gumikat tartják biztonságosnak az autókon. –

Reggelente előfordulhat, hogy aki korán megy dolgozni, fagypont alatt kell azt megtennie, így azoknak a sofőröknek, akik ezekben az időszakokban autóznak, mindenképpen javasolt feltenni a téli gumikat

– mondta Ország Ferenc.

Ha a Márton-napi néphagyományoknak hiszünk, akkor kemény telünk lesz

„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható” – tartja a mondás. November 11-én, hétfőn lesz Márton-nap. Aznap biztosan nem fog esni a hó, és ha hiszünk a néphagyományoknak, akkor ennek az ellenkezője lesz igaz a téli időjárásunkra, vagyis kemény telünk lehet.