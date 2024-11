Az emberek hatvanegy évvel ezelőtt ilyenkor pólóban élvezhették a váratlan hőhullámot, mintha a nyár egy utolsó búcsút intett volna. A napi melegrekord jelentette váratlan nyárias időhöz bizonyára azért gyorsan alkalmazkodtak a bajaiak. Ahogy idén ősszel is, úgy vélhetően akkor is többen kirándulni indultak, vagy egyszerűen csak élvezték a novemberi nap kellemes melegét.

Napi melegrekord Baján, 1963. november 16-án 24,7 Celsius fokot mértek

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Ezzel szemben a mostani időjárás jelentősen eltér a több mint hatvan évvel ezelőttitől. Az előrejelzések szerint 2024. november 16-án alig 10 Celsius-fokra lehet számítani – ez nagyjából 14 fokkal alacsonyabb, mint a legendás 24,7 Celsius-fok 1963-ban.

Miközben 1963-ban a bajaiak egy rövidujjú pólóval is beérték, most vastagabb kabát, sapka, sál és még kesztyű is elkelhet, hogy megvédjen bennünket a hidegtől. A változékony novemberi időjárás a természet kiszámíthatatlanságának tökéletes példája. Baján, ahol az emberek mindig is közeli kapcsolatban éltek a Dunával és a természet ritmusával, az ilyen időjárási különbségek különös figyelmet kapnak.

A napi melegrekord nem késleltethette a télre való felkészülést

A Petőfi Népe 1963. november 17-i lapszámában a Mielőtt lehull a hó című, a vasutas-értekezletekről szóló hírt is a verőfényes időjárás megemlítésével kezdték. Ugyanis, bármennyire nyarat idézett is akkor a november, meg kellett kezdeniük a felkészülést a téli közlekedés biztonságosság tételére. „Örülünk a hosszú ősznek, a derűs, verőfényes időjárásnak, vasutas-értekezleteken azonban már egyre több szó esik a téli forgalomra való felkészülésről” – kezdődik a cikk a 61 évvel ezelőtti Petőfi Népében.

Ha hőmérő higanyszála nem is ugyanazt az értéket mutatja ma, mint 61 évvel ezelőtt, egy valami most is ugyanaz: megkezdődött a felkészülés a téli közlekedésre.