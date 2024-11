– Ez azt jelenti, hogy az erősen a nehézipar által uralt területeken a levegőbe juttatott szennyező anyagok hatására alakul ki havazás. A hideg légpárna alatt a magas nyomás miatt ezek az anyagok a vertikális áramlások hiányában feldúsulnak, nem tudnak elkeveredni a magasabb légrétegekkel, és ezen szennyező anyagok szemcséi játsszák majd a jégkristályok keletkezésekor a kondenzációs magvak szerepét. A magas szennyezőanyag tartalom mellett a nedvesség is felgyűlik az alacsony rétegekben, a hőmérséklet csökkenésével pedig megtörténik a légköri nedvesség kicsapódása vagy kifagyása a szennyeződéseken. Az így képződő cseppecskék vagy jégkristályok olyan nehézzé válnak, hogy a gravitáció a felszín felé irányítja őket, azaz létrejön a havazás – mondta Ország Ferenc.

Ország Ferenc hozzátette, Kecskemét ipara kevésbé levegőszennyező, mint Dunaújvárosé.

– Térségünkben nincs olyan mértékű nehézipar, amit a dunaújvárosi szennyezettséghez lehetne hasonlítani, ennek ellenére a markánsabb, hideg légpárna alatt a tüzelőanyagok égéstermékei és a szmog Kecskeméten is ipari havazáshoz vezetett a múltban is, így nem kizárt, hogy ez a jelenség a jövőben is kialakul – közölte a meteorológus.

Az álhavazás Dunaújvárosban minimális hóleplet hozott létre. Ha térségünkben is kialakulna álhavazás, nem kell azzal számolni, hogy a sík vidéken ez megmaradó hóréteg lenne. Ország Ferenc egyébként elmondta, az északi, északkeleti országrészben várható havazás, az alföldi részeken ez nem lesz megmaradó, az Északi-középhegységben viszont akár egy-két napra, a melegebb hétvégéig is megmaradhat a keletkező hóréteg.