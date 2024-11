A köpönyeg.hu szerint a többórás napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan (főleg a középső tájakon) alakul ki hózápor. Az Északi-középhegység térségében maradhatnak tartósan ködös, borús tájak. Az ÉNy-i szél erős lesz a déli órákig. Később DNy-ira fordul a légmozgás. Reggel -10, 0, délután 0, +6 fok lesz.

Hajnali mínuszokkal és hózáporral indul a hétvége

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Mint írják, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.