Talán többen hallottak már a jet stream kifejezésről, de arra valószínűleg kevesen tudják a választ, hogy mi is ez pontosan. A jet stream – magyarul futóáramlás – egyszerűen fogalmazva a Föld légkörének egyfajta „gyorsforgalmi útja”. Ez egy nagy sebességű széláramlat, amely a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel halad, néha akár 400 kilométer/órával is – írja a koponyeg.hu. A futóáramlatok a meleg és hideg levegő találkozásánál jönnek létre, ahol nagy hőmérséklet- és nyomáskülönbségek alakulnak ki. De miért is írunk erről? Azért, mert a jet stream áramlat segítségével a meteorológusok pontosabb képet kapnak arról, hogy lesz-e idén fehér karácsonyunk.

Sokan szeretnék, hogy fehér karácsonyunk legyen idén

Fotó: Pesthy Márton / Forrás: Illusztráció

Mi köze a jet streamnek a karácsonyi időjáráshoz?

A jet stream alapvetően határozza meg az időjárási rendszerek mozgását, amelyek felelősek az olyan jelenségekért, mint az eső, a viharok vagy éppen a havazás. Ha a futóáramlás erős és egyenes vonalban halad, ezek az időjárási rendszerek gyorsabban mozognak, és ilyenkor az időjárás viszonylag kiszámítható és stabil. Amikor azonban a jet stream gyengébbé válik, kanyargósan, hullámokban mozog, szélsőséges időjárási helyzetek alakulhatnak ki. A hullámzó jet stream lehetővé teszi, hogy a hideg, sarki levegő mélyebbre, délebbre áramoljon, míg a melegebb, nedves légtömegek északabbra juthatnak.

Ennek következtében előfordulhatnak:

heves esőzések,

viharok vagy

tartós hideg idő, amely gyakran hóesést és fehér karácsonyt is hozhat magával.

Karácsony közeledtével mindig felmerül a kérdés, hogy fehér karácsonyunk lesz-e. Nos, az időjárást számos tényező befolyásolja, így erre nehéz pontos választ adni ekkora időtávon, de a jet stream szolgálhat némi iránymutatással. Ha ugyanis a futóáramlat délebbre húzódik Európa felett, akkor az hideg, sarkvidéki levegőt hozhat, ez pedig növeli a havazás valószínűségét. Ugyanakkor ha északabbra tolódik ez a futóáramlat, akkor enyhe és esős időre lehet számítani.

Ettől a naptól állíthatjuk biztosan, hogy 2024 fehér karácsonyt hoz-e

A Köpönyeg cikke szerint a modern időjárás-előrejelzés lenyűgöző tudományos és technológiai alapokon nyugszik. Bár a karácsonyi időjárásról szóló előrejelzések csak 12–15 nappal előre válnak megbízhatóvá, a korszerű modellek és a valószínűségi módszerek egyre pontosabb képet adnak a légköri folyamatokról. Érdemes tehát folyamatosan figyelni az előrejelzéseket, hogy megtudhassuk, fehér lesz-e idén a karácsony. Ahogy eddig is, ezután is hétről hétre jövünk a tőlünk megszokott időjárás-előrejelzésekkel, melyeket érdemes lesz követni a Baon.hu-n, hogy megtudhassuk, fehér lesz-e az idei karácsony.