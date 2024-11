A köpönyeg.hu szerint a nap első felében sokfelé várható kiadós csapadék: az ország északkeleti tájain havazás, máshol eső, havas eső. Délutánra megszűnik a csapadék, északnyugaton még a nap is előbukkan. Az északi szél egyre többfelé viharossá fokozódik. Az Északi-középhegység tágabb térségében jelentős, akár 5-20 centiméteres hótakaró is kialakulhat, itt télies útviszonyokra kell készülni. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +11 fok között alakul – délen lesz az enyhébb idő.

Pénteken is szükségünk lesz az esernyőre

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mint írják, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.