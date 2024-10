Bács-Kiskun 1 órája

Ország Ferenc meteorológus: Elképzelhető, hogy a mostani lesz az utolsó meleg hétvégénk

Az elmúlt napok csapadékmentes, kellemes őszies időjárása hétvégén is velünk tart. Elképzelhető viszont, hogy utoljára lesz kirándulásra is felhőtlenül alkalmas a hétvégi időjárásunk, az indián nyárnak ugyanis lassan vége, sőt, két hét múlva akár havazhat is. Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Vizi Zalán

– Jelenleg azt látni, hogy a vasárnap lesz a legmelegebb napunk, hiszen a 20 fokot is elcsíphetjük – mondta hírportálunknak Ország Ferenc kecskeméti meteorológus, majd rögtön hozzátette, hogy a szombat is kellemes, 18–20 fokos maximumokkal tarkított nap lesz. Ország Ferenc szerint elképzelhető, hogy a mostani lesz az utolsó meleg hétvégénk

Fotó: shutterstock.com Irány a szabadba… talán utoljára? Az idei indiánnyarunknak lassan vége. Bár a hajnali órákban előfordult az elmúlt napokban, hogy fagypont környékéig csökkent a hőmérséklet, ez az előttünk álló hétvégére viszont várhatóan nem lesz igaz. – A délire forduló áramlás hatására a héten 0 és 5 fok közötti minimum hőmérsékletek 5 és 8 fok közé kúszhatnak, szerencsésebb esetben vasárnap akár 10 fokot is meghaladhatja térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet, míg a maximumokat illetően közel 20 fokra számíthatunk, csapadék nélkül. Grillezésre, bográcsozásra, kirándulásra, tehát kültéri programokra tökéletesen alkalmas lesz az időjárás, és valószínűleg ez lesz idén az egyik utolsó közel nyárias, kora őszies, szép hétvégénk – mondta Ország Ferenc. A hosszú távú előrejelzések szerint még a jövő hét nagy része, és még a szombat is hasonló lehet, de azután a hajnali fagyok és az alacsonyabb napi maximumok lesznek főszerepben, amire a jövőheti előrejelzésben mindenképp kitérünk majd. Ország Ferenc szerint két hét múlva már akár az első hó is leeshet – A november 4-én kezdődő héten előreláthatóan csapadékosabbra fordul az időjárásunk. Ez még nagyon hosszútáv az előrejelzéseket illetően, így a bizonytalanság is nagyon nagy, de a jelenlegi számítások szerint a hidegebbre forduló idő az érkező csapadékkal azon a héten akár a szezon első havazását is elhozhatja – tekintett előre a kecskeméti szakember. Jövő héten pára- és ködfoltok ronthatják a látási viszonyokat – Jövő hét elejétől várhatóan újra egyre gyakoribb lesz a párás, ködös idő. Hétfőn ugyan még jobb látótávolságokkal, felhőmentesen indul a nap, keddtől viszont egyre inkább párás, ködös reggelekre kell számítanunk, ami egyik-másik napon akár napközben is kitarthat szomorkás, felhős, késő őszies időjárással – mondta Ország Ferenc meteorológus.