Az elmúlt hetek csapadékos időjárását okozó ciklonok a következő napokban elkerülik a Kárpát-medencét. – Egy északkelet felől kiterjeszkedő anticiklon hatására száraz és hűvösebb levegő tölti ki térségünket, így jóval nyugodtabb, csapadékmentes és felhőben is szűkölködő időjárással találkozhatunk a meteorológiai szempontból jól belátható időben, tehát a következő durván egy hétben – nyilatkozta megkeresésünkre Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.

Ország Ferenc szerint már a napokban is láthatjuk az év eddigi legfényesebb üstökösét

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Ország Ferenc szerint sok napsütésben lehet részünk

Kis túlzással azt is mondhatjuk, unalmas időjárásunk lesz a napokban. – A most tapasztalható időjárásunk várhatóan a jövő hét közepéig-végéig kitart majd gyenge széllel, sok napsütéssel. A hajnali órákban egyre gyakrabban találkozhatunk gyenge talaj menti fagyokkal. Bár a térség városi környezeteiben a hajnali órákban a 2-5 fok körüli minimum hőmérsékletek lesznek jellemzőek, a Duna-Tisza közi homoktalajokon előfordulhatnak akár kevéssel fagypont alatti napi minimumok is. Napközben viszont a zavartalan napsütés hatására kellemesen meleg lesz az időjárásunk, a napi legmagasabb hőmérsékletek 15-16 fok körül alakulhatnak – mondta Ország Ferenc.

Tiszta időben jöhet az üstökösles

Nemhogy csapadék nem lesz a következő napokban, a felhők is elvétve jelennek majd meg az égen. Csupán a magas szintű felhők képeznek majd kivételt, de ezek többnyire vékonyak lesznek, csapadékot pedig sohasem adnak. Ország Ferenctől megtudtuk, hogy kifejezetten örülhetünk, hogy pont most lesz ilyen tiszta, eseménytelen az időjárásunk, mert így egy különlegesen szép üstököst is láthatunk. – A felhőmentes időjárás kiválóan alkalmas lesz a hétvége attrakciójának megtekintésére. A C/2023 A3 üstökös ugyanis szabad szemmel is látható lesz – mondta Ország Ferenc, hozzátéve, hogy már a napokban is kiszúrhatjuk az év eddigi legfényesebb üstökösét, de a legszebb látványt előreláthatóan a vasárnap esti, éjszakai órákban csíphetjük el.