Ez a hét napsütéses, meleg idővel kezdődött, és csütörtökön is folytatódik a meleg levegő beáramlása a déli széllel. – Mindezt szerda reggel árnyalta a csapadékos időjárás, de a gyenge hidegfronton túl vagyunk, csökken a felhőzet és az élénkebb áramlással érkező meleg, nedves levegő fog dominálni a napokban – nyilatkozta megkeresésünkre Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.

Ország Ferenc ott tájékoztatást, milyen időjárás várhat ránk a napokban

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Ahhoz képest, hogy szeptember végén a hajnali órákban a mínusz fokok is megjelentek, a napi minimum hőmérsékletek is jócskán emelkednek, csütörtökön várhatóan 15-17 fok lesz a leghidegebb órákban, míg a maximumok 23-25 fok körül alakulhatnak Kecskeméten. Bács-Kiskun vármegye délebbi részein ennél is melegebb lesz, akár 25-27 fokot is mutathat a hőmérő.

Megszelídült hurrikán érkezik hazánkba

Szerda este az elmúlt évtizedek legnagyobb hurrikánja, a Milton hurrikán csapott le az Egyesült Államokban. Florida nyugati partvidékén a hármas erősségű hurrikán 190 kilométer/órás széllökésekkel csapott le, rengeteg házat, köztereket lerombolva. Több millió embert kellett evakuálni, menedékbe helyezni. Magyarországra nem a Milton, hanem a Kirk hurrikán érkezik el, de közel sem olyan veszélyes állapotában, mint Amerikában.

– Csütörtökön napközben erős, akár 50-60 kilométer/órás szélmaximumok is kialakulhatnak, de a meleg, napos időben ez talán nem is lesz zavaró. Az erős szél egy újabb hidegfront előoldalán erősödik meg, ami majd az esti órákban érkezik térségünkbe. Az Atlanti-óceánt többször is megjárt Kirk hurrikán a Kárpát-medencét is eléri, viszont már mérsékeltövi ciklonná szelídülve. Ez elsősorban a déli, délnyugati országrészben eredményezhet zivatarokat, Kecskemét környékén az esti, éjszakai órákban záporesőre van csupán kilátás – mondta Ország Ferenc.

A front hatására babák születhetnek

Fontos megjegyezni, hogy a napokban tapasztalható frontátvonulások megterhelhetik a frontérzékenyek szervezetét. – Tendencia, hogy az erős szelek okozta görcsök beindítják a szülés előtt álló várandós édesanyáknál a babák születését. Aki nem vár babát és érzékeny a frontra, fejfájós napra számíthat, főleg csütörtökön – árulta el Ország Ferenc.