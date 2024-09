– Azok számára, akik allergiával vagy asztmával küzdenek, jó hír, ha esik az eső, ugyanis a csapadék tovább csökkenti a levegő por- és pollentartalmát, így a tisztább levegőben enyhülnek a tüneteik. A hétvégére a Kárpát-medencébe érkező és akár több napig is felettünk vesztegelő mediterrán ciklon viszont többszörös fronthatást is eredményezhet. Emiatt a frontérzékenyek rossz közérzetre, fejfájásra készülhetnek, de a hirtelen nagy lehűlés miatt az őszi megfázásra is oda kell figyelnünk – figyelmeztetett Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.