Sokan örülnek az enyhülésnek. Túl vagyunk egy rekordokat döngető augusztuson, előttünk álló hetekben pedig úgy tűnik nem tér vissza a kánikula, bőven 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk. A részletekről Ország Ferenc meteorológus szólt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Ország Ferenc

Forrás: Rádió 1 Gong

Ország Ferenc rendszeresen elemzi az időjárást a rádióban. Így tett most is, visszatekintett augusztusra és prognosztizált szeptemberre, októberre. Hírportálunkon már olvashatók voltak előrejelzései, a mostani rádiós beszélgetésből további érdekességek is kiderülnek. Többek között szó esik a pozitív és negatív hőmérsékleti rekordokról, a pollenről, a csapadékról és az őszi kilátásokról.