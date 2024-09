– Az egy héttel ezelőtti előrejelzésekben még azt olvashatták, hogy e hét második felében érkezhet a felfrissülést hozó csapadék a Kárpát-medencébe, de már akkor is beszéltük, hogy az egy hétnél hosszabb előrejelzések nagyon bizonytalanok, és az eső – ahogy a nyár második felében ez nem meglepő – végül a középső országrészben jobbára el is marad, csak a dunántúli területek kapnak némi öntözést – nyilatkozta hírportálunknak Ország Ferenc meteorológus. – Kecskemét térségében csupán megnövekedő felhőzetre, esetleg egy-egy futó záporra számíthatunk a hétvégén, de a lehűlés és a jelentősebb csapadék még várat magára.

Fotó: Barta Zsolt / illusztráció

Jöhet a búcsústrandolás

– Az első iskolahét hétvégéjén maradunk a 30-32 fok körüli maximumoknál, illetve velünk maradnak a kicsivel 20 fok alatti minimumok is. Ez azt jelenti, hogy a reggelek a nyáron tapasztaltakhoz képest végre frissebbek lehetnek, a lakást nyitott ablakokkal átszellőztetve nyugodt alvást biztosíthatunk magunknak anélkül, hogy szükségünk lenne klímára. Bár valamivel élénkebb lesz a szél hétvégén, a jó idő miatt mégis strandolhatunk még szeptemberben is – mondta Ország Ferenc, hozzátéve, esetleg szombat délután, vasárnap reggel várható térségünkben egy-egy futó zápor, de számottevő csapadék most még nem lesz.

Jövő hétre várható az eső

– A jelenlegi előrejelzések szerint jelentősebb mértékű csapadék jövő hét közepén, szerda tájékán érkezhet, de addig is jóval több felhő lesz az égen, mint az elmúlt hetekben. Hidegfront átvonulására tehát szeptember 10-11-én számíthatunk, ami több fokos lehűlést eredményezhet. Hideg viszont így sem lesz, csupán a 30 fok fölötti maximumok 27-28-fokig hűlnek – fűzte hozzá a szakember.

Talán már nem lesz kánikula

– Jelenleg az elmondható, hogy szeptember közepére állandósulhat a 26-27 fokos hőmérséklet, és nem számítunk arra, hogy a 35 fok körüli kánikula visszatér. Fontos viszont megjegyezni, hogy az elmúlt évek tapasztalatai szerint szeptemberben és októberben is bőven megvan az esély arra, hogy már-már nyárias időjárásunk legyen, egy tartósabban déliesre forduló áramlás visszahozhatja az akár 30 fok fölötti maximumokat is – mondta Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.