A köpönyeg.hu szerint a Dunántúlon napos időre lehet számítani gomolyfelhőkkel, míg a Duna vonalától keletre több felhő lesz az égen. A keleti és északkeleti megyékben egészen délutánig borult marad az ég, és a csapadék is csak lassan szűnik meg. Az északnyugati, nyugati szél élénk lesz, néhol erős széllökések is előfordulhatnak, de estére a szél mérséklődik. A délutáni órákban a hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között alakul.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mint írják, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.