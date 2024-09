Délnyugat felől északkelet felé egy intenzív záporos csapadékzóna átvonulása várható, amelyhez kapcsolódóan zivatarok is előfordulhatnak – délelőtt a Dunántúlon, délután a Dunától keletre is (arrafelé már csökkenő eséllyel). Az elvonult csapadéksáv mögött délután és este elsősorban a Dunántúlon, majd késő estétől keletebbre is kialakulhat helyenként zivatar. A Dunántúlon ezek környezetében néhol viharos (60-80 kilométer/óra) szél, a Dél-Dunántúlon jégeső (2 centiméter körül vagy alatt), északnyugaton lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (> 20 milliméter) is előfordulhat – írja a HungaroMet.

Forrás: met.hu