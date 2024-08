Bács-Kiskun 1 órája

Napi melegrekordok, eső, hidegfront – hogyan készüljünk a hosszú hétvégére?

A nyár folyamán többször is arról számolhattunk be, hogy megdőlt a napi melegrekord. Kedden Kelebián 40,7 fokot mértek, amely a HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint jócskán túlszárnyalta a Kaposváron 1946-ban mért 39,8 fokos napi csúcsot. Ország Ferenc meteorológustól megtudtuk, könnyen lehet, hogy Kecskeméten is mérhetünk rekordot jelentő csúcsértékeket, viszont a hosszú hétvége hidegfrontot is tartogathat számunkra.

Nemcsak Kelebián, hanem további három Bács-Kiskun vármegyei településen mértek extrém hőséget a napokban: Kiskunhalason 40,4, Kisszállás külterületén 40,1, míg a Baja Csillagvizsgálónál szintén 40,1 fokot mutattak a hőmérők kedden. Napi melegrekordok, eső, hidegfront – hogyan készüljünk a hosszú hétvégére?

Forrás: shutterstock.com / illusztráció Felkészül Kecskemét Bács-Kiskun vármegye településein a következő napokban is számítani kell kánikulára, és elképzelhető, hogy Kecskeméten is megdől a napi melegrekord. – Kecskeméten a 2007-es és a 2008-as évekhez kötődnek a következő napok melegrekordjai, augusztus 15-én eddig 38,3 fok volt a legmagasabb hőmérsékleti adat a megyeszékhelyen, de az azt követő 35-36 fokos napi melegrekordok is könnyen megdőlhetnek – nyilatkozta hírportálunknak Ország Ferenc kecskeméti meteorológus. Lesz eső? – Van reális esélye annak, hogy a délutáni órákban – akár pénteken, akár szombaton – egy-egy hőségzivatar alakuljon ki térségünkben, de az éjszakai órákban is felfrissítheti a levegőt némi csapadék – tekintett előre Ország Ferenc. Mi vár ránk a hosszú hétvégén? – Jelenlegi számításaink alapján várhatóan szombat estétől fordul a szél, ami hűvösebb, nedvesebb légtömegeket hozhat. Ez vasárnap délutánra megnövekedett felhőzettel, záporok, zivatarok képződésével, és a hőmérséklet visszaesésével jár majd. A napi legmagasabb hőmérsékleti értékek a héten tapasztalt 37-40 fokokról a 30-35 fokos tartományba csökken majd. Nemzeti ünnepünkön előre láthatóan nyugodt időjárásra kell számítani, ám augusztus 21-én már érkezik a következő hidegfront, így ismét megerősödő szélre számíthatunk, és jelentősebb mennyiségű csapadék is érkezhet – mondta a meteorológus. Összességében elmondható, hogy kánikulával fog indulni a négynapos hosszú hétvégénk, vasárnap azonban már némi felfrissülést hozhat a délutáni záporok, zivatarok nagyobb számban való megjelenése, ami a 30-35 fokos tartományban tartja a napi maximumokat a hét első felében is, majd az augusztus 20-át követő napokban egy újabb hidegfrontnak köszönhetően már több nap is legfeljebb 28-30 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála.