Sok helyen lehetett arról olvasni az elmúlt hetekben, hogy az idei a leghidegebb nyár az előttünk álló nyarakhoz képest. A globális felmelegedés miatt ugyanis ennél csak melegebb nyarak várnak majd ránk a következő években, évtizedekben. Pedig az idei sem volt „hideg”. És a nyár utolsó hétvégéje sem lesz az.

Fotó: Csapó Balázs / MW-archív / illusztráció

– Az előrejelzésekből az látszik, ami idén nyáron többször is előfordult, hogy a nyár utolsó hétvégéje is a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékletű lesz. Sőt, előreláthatóan a jövő hét elején is velünk marad a kánikula, a 33–35 fok körüli maximumok és a 20 fok környéki minimumok – tekintett előre Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.

Visszaemlékezhetünk, hogy a szeptember eleji iskolakezdést sokszor kísérte igazi őszi időjárás, csapadékkal és több fokos lehűléssel. Ez azonban idén más lesz.

– Az iskolákban inkább nyárias időben csengetnek majd be, nem várható az új tanév első napjaiban a szokásos szeptember eleji visszaesés a hőmérsékleti értékekben, ám egy lassan hűlő tendencia a hosszú távú előrejelzésekben már körvonalazódik – nyilatkozta hírportálunknak a kecskeméti szakember.

Hőmérsékleti visszaesésre, a strandidő elmúlására jövő hét második felétől van esély.

– Bár az egyhetes előrejelzési időtávon ez a prognózis már túlmutat, így jelentősen megnő az előrejelzés bizonytalansága, de szeptember első teljes hetének csütörtökétől kisebb fellélegzés következhet be, ami azt jelenti, hogy talán 30 fok alá is érhet a napi maximumhőmérséklet, míg a napi minimum 15–18 fok körül lehet majd – mondta Ország Ferenc.

Hivatalos adatok és összegzés még nincs, de jó eséllyel minden idők legmelegebb januárja és februárja után 2024 tartogatta a valaha volt legmelegebb nyarat a Földön.

– Korábban már megállapíthattuk, hogy a legmelegebb tél és tavasz is megdőlt, és most valószínűleg a nyári időszakkal is hasonló a helyzet. Magyar viszonylatban is kiemelkedően meleg nyáron vagyunk túl. Ami a csapadékot illeti, a 2021–2022-es extrém szárazságot az idei nyár első felében tapasztalt esőzések miatt nem értük el, azonban azt érezhettük, hogy a nyár második fele hajazott erre. Az agráriumot is megviselte a júliustól kezdődő és az augusztust is meghatározó szárazság és a szűnni nem akaró 35 fokos hőmérsékletek. Összességében tehát elmondható, hogy rekorddöntögető nyár áll a hátunk mögött – értékelte az időjárási helyzetünket Ország Ferenc meteorológus.