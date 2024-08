Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Forrás: Hungaromet.hu

Középhőmérséklet:

A Dunántúl északnyugati felén, valamint az Északi-középhegységben 25 fok körüli, az ország többi részén továbbra is 27 fok körüli vagy feletti, a Dél-Alföldön, illetve a Dunántúl délkeleti területein 29 fok körüli napi középhőmérséklet valószínűsíthető.

Zivatar:

Ma elszórtan, napközben nagyobb eséllyel az északi területeken, estétől egyre inkább a déli tájakon alakulhatnak ki zivatarok. A késő esti órákban is aktív marad a légkör. A zivatarokat viharos széllökés (~60-80 kilométer/óra, egy-egy helyen ennél nagyobb is, erre a déli tájakon nagyobb az esély), jégeső (< 2 centiméter) és intenzív csapadék (~10-25 milliméter) kísérheti, lokálisan felhőszakadás (> 25-30 milliméter) is lehet.