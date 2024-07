Délelőtt a középső országrészben és északkeleten, valamint a déli határ közelében, majd napközben főként a Duna vonalában és attól keletre újabb zivatarok alakulhatnak ki. Késő délutántól az Alföldön akár heves zivatarok kialakulására is van esély. Estefelé a nyugati, északnyugati határ közelében is megjelenhetnek zivatarcellák. A felhőszakadás (>30-40 milliméter, egy adott pontban az egymást követő zivatarcellákból akár >50 milliméter is) mellett viharos széllökések (~60-90 kilométer/óra, légzuhatag és heves zivatarok esetén > 90-100 kilométer/óra), illetve jégeső (~1-2 centiméter) kísérheti a zivatarokat. Teljes lecsengés az esti, késő esti órákban sem valószínű. Megj.: a szokásosnál magasabb a bizonytalanság a jelenlegi helyzetet illetően – írja a met.hu.

Forrás: met.hu