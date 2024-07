– Szerda délutánra egy gyenge hidegfront hátoldalára kerültünk, és még a csütörtöki időjárást is az északnyugatias áramlás határozta meg, így pár fokkal hűvösebb van, amit a legjobban hajnalban érzékelhetünk, hiszen hosszú hetek után ismét 20 fok alá csökkent a hőmérséklet. A következő néhány napban ugyan elindul majd egy lassú felmelegedés, ennek ellenére napközben sem lesz perzselő a forróság, és aludnunk sem a nagy melegben kell, a friss hajnalokon még egy vékony takarót is jólesően húzhatunk magunkra – értékelte a jelenlegi helyzetet Ország Ferenc meteorológus.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Szombatra felmelegszik az időjárás, vasárnap és hétfőn kánikula várható, keddtől lehűlés lesz

– Hétvégén kifejezetten nyárias időjárás vár ránk, szombaton várhatóan egy-két fokkal lesz 30 fok felett a napi maximum hőmérséklet, gyengén felhős, napos idővel. Vasárnap viszont már ismét kánikulajellegű, akár a 35 fokot is meghaladó napi maximumokkal és mérsékelt, gyenge légmozgásokkal számolhatunk – nyilatkozta a szakember, majd arról is beszélt, hogy mi lesz jövő héten:

– Hétfő délután várhatóan fordul a szélirány, és kezdetben nyugatias, majd északias szélre kell számítanunk, ami valószínűleg újabb hőmérsékletcsökkenést hozhat. Bár hétfőn továbbra is kánikula lehet, de az aznap este jelentkező gyenge hidegfrontnak köszönhetően keddtől durván 5 fokos lehűlést tapasztalhatunk, így ismét 30 fok körül alakulhat majd a legmelegebb órák hőmérséklete – tekintett előre a kecskeméti meteorológus.

Strandra fel

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a hőmérséklet-ingadozás hogy hat a tavainkra, folyóinkra. Kánikula után egy-egy hűvösebb napon érdemes-e strandolni? – A hőmérséklet kisebb fokokban vett ingadozása, csökkenése a vizeknél sokkal lassabban jelentkezik. Ezen a héten is beszélhetünk lehűlésről, hiszen az extrémnek számító 40 fokról visszajöttünk 30 fok környékére, de a vizeink továbbra is magas hőmérsékletűek. A Balaton 27, a Velencei-tó 28 fokos. Tavaink hőmérsékletét tartósan magas szélsebességek tudják jelentősen csökkenteni, de ez nem várható a napokban. Ha a környékünkön nézünk szét, akkor azt láthatjuk, hogy a Duna 24, a Tisza akár 28 fokos is lehet – mondta Ország Ferenc.