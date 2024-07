Elsősorban a Duna vonalában és attól keletre akár nagyobb számban is kialakulhatnak zivatarok. Ezekhez viharos széllökés (~60-90 kilométer/óra, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban >90 kilométer/óra), jégeső (~1-3 centiméter), intenzív csapadék (~15-25 milliméter) társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás (>25-30 milliméter) is előfordulhat, elsősorban az északi, északkeleti tájakon (Dunántúl északkeleti negyede, Északi-középhegység, Pest megye). Éjszaka várhatóan csökken a zivatarok számossága, de főként az Alföldön még hajnalban, reggel is előfordulhatnak. Csütörtök napközben leginkább a középső országrészben alakulhat ki, illetve a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be néhány (várhatóan nem heves zivatar) – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Forrás: met.hu