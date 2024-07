Leginkább a Duna vonalának környezetében, valamint attól keletre fordulhatnak elő zivatarok, amelyek számossága a késő délelőtti óráktól gyorsan növekedhet. Kisebb eséllyel a Dunántúl nyugati és középső részén is megjelenhet néhány cella. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti: rövid idő alatt akár >25-30 milliméter, az egymást követő intenzív cellákból akár >50 milliméter is hullhat, valamint a domborzati viszonyok függvényében (elsősorban az Északi-középhegységben) villámárvíz is létrejöhet. Emellett az intenzív gócokban jégeső (jellemzően <1-2 centiméter), környezetükben viharos (>65-80 kilométer/óra, légzuhatagokban akár >90 kilométer/óra) széllökések is előfordulhatnak – írja a met.hu.

Forrás: met.hu