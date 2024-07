A meteorológus szerint a mostani rendkívül magas hőmérséklet részben annak is köszönhető, hogy Bács-Kiskun déli részén, ahol tarol a hőség és sorra dőlnek a rekordok, a talaj is rendkívül száraz. Tóth Tamás egy videót is megosztott közösségi oldalán, amely még szerdán készült Kiskunhalas mellett, és amely szerinte jól mutatja, hogy a kukorica mennyire szenved a szárazságtól és a hőségtől. Ebben a térségben pedig a forró napok sorozata továbbra sem szakad meg, egy-egy hőzivatarnak is csekély az esélye. Ahol épp leszakad az ég, ott az egyet jelent a növények pár napos túlélésével – írta a meteorológus.

Hamarosan megdőlhet az abszolút melegrekord

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Mint ismeretes, a jelenlegi, 41,9 fokos hőségrekord Kiskunhalason dőlt meg 2007. július 20-án. A meteorológiai mérések kezdete óta ilyen magas hőmérsékletet még nem regisztráltak Magyarországon. Addig Békéscsaba tartotta a csúcsot, ahol 2000-ben 41,7 fokot mutattak a hőmérők. A kiskunhalasi – abszolút országos rekorddá előlépő – 41,9 foktól csak két tizeddel maradt el akkor a Kecskeméten mért, a korábbi legnagyobb hazai meleget beállító hőmérséklet.

Tóth Tamás meteorológus szerint jó esélye lehet annak, hogy Magyarországon valaha hivatalosan mért legnagyobb 41,9 fokos hőségrekord ezekben a napokban megdőljön.