A köpönyeg.hu szerint a többórás napsütés mellett gyakran lesz erősen felhős az ég. Délen többfelé várható eső, zápor, míg északon csak elszórtan fordul elő csapadék. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk. 19 és 25 fok közötti, mérsékelten meleg idő lesz.

Illusztráció

Forrás: Shuttertock

Mint írják, gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.