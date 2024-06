Vasárnap reggelig, délelőttig még szórványosan valószínű zivatar, egyre inkább hazánk keleti, északkeleti harmadában. A zivatarokat felhőszakadás (~ 20-30 milliméter, északkeleten lokálisan > 30-40 milliméter), viharos (55-70 kilométer/óra) szél kísérheti – írja a met.hu.

Forrás: met.hu

Napközben elsősorban keleten, délutántól egyre inkább északnyugaton, nyugaton alakulhatnak ki zivatarok, ezekhez néhol viharos (55-75 kilométer/óra) széllökés, jégeső (2 centiméter körüli vagy alatti átmérővel), felhőszakadás (~ 20-30 milliméter) is társulhat. Várhatóan kora estétől előbb északnyugaton, majd késő este északon, északkeleten, az éjféli óráktól az Észak-Alföldön egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe képződése. Környezetükben északnyugaton, északon viharos (60-90 kilométer/óra) széllökés kialakulhat. Az ország északkeleti felében egy-egy heves zivatarra is van esély > 90-100 kilométer/órás széllökés, > 2 centiméteres jégátmérő, > 30-40 milliméter hirtelen lezúduló csapadék kíséretében. Egy terület fölött a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 milliméter feletti csapadékösszeg is kialakulhat.

Középhőmérséklet:

Délen, délkeleten a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.