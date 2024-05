Az ország keleti, északkeleti részén lévő csapadékrendszer tovább veszít erejéből, és délután fokozatosan kelet felé elhagyja hazánkat. A csapadékrendszerben egy-egy beágyazódott zivatar előfordulhat – írja a met.hu.

Forrás: met.hu

Péntek délután újabb zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. Zivatarok környezetében jégeső ( 1-3 centiméter), viharos kifutószél (ált. 60-80 kilométer/óra) előfordulhat. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég (3+ centiméter), erősen viharos (80-90 kilométer/órát meghaladó) széllökés, esetleg felhőszakadás (ált. 20-30 milliméter, de ismétlődő csapadékgócokból lokálisan ennél több) is társulhat. A zivatartevékenység fokozatosan gyengülve az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.

Szombat:

A déli, délutáni órákban az északi, északkeleti országrészben előfordulhat egy-egy zivatar, melyet lokálisan szélerősödés, illetve intenzív csapadék kísérhet.