Április 14-is is megdőlt a napi országos melegrekord, az új hőmérsékleti csúcsot Baján mérték, ahol csillagvizsgálónál 31,3 fokot mértek. Az eddigi rekord 28,7 fok volt, amit 1939-ben Túrkevén regisztráltak. Ezt nem is egy állomáson szárnyalták túl – adta hírül Facebook-oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. A mellékelt térkép szerint Bács-Kiskunban több településen is megdöntötték a korábbi napi rekordot: Fülöpháza Hattyús-széken, Kecskemét K-pusztán és Kiskunmajsán 30-30, Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason 29,9 Celsius-fok volt vasárnap.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.