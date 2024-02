A hónap első felében síkvidéken többnyire 7 és 9 fok között alakult a középhőmérséklet, ami március végén, április elején normális, és még a legmagasabb hegyeken is bőven fagypont felett, 3 fok közelében alakult a két hét átlaga – közölte honlapján a HungaroMet Zrt.

Mint írták: A 8,1 fokos országos középérték 2,3 fokkal még a márciusi 1991–2020-as átlagot is meghaladta, egy hűvösebb áprilishoz hasonlított az idei február első fele (például a 2021-es április 8,5 fokos volt). Hozzátették: a napi középhőmérséklet február 9-től 11-ig mindhárom napon meghaladta a korábbi maximumot, ami február első felében előfordult az elmúlt 124 évben. Február 10-én 12,7 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami az egész februárt tekintve is a legmagasabb érték, sőt, mindhárom téli hónapot figyelembe véve is a második legenyhébb nap volt a XX. század eleje óta, csak 1989. december 17-én volt magasabb (12,9 fok) országosan a napi középhőmérséklet.