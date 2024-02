Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt

Hétfőn a hajnali, reggeli óráktól – a délnyugati országrész kivételével – egyre nagyobb területen gyakran viharossá (60-80 kilométer/óra) fokozódhat az északnyugati, nyugati szél. Síkvidéken késő délelőttől kora délutánig átmenetileg egy-egy ~80-90 kilométer/órás széllökésre is van esély. A magasabban fekvő részeken néhol efölötti széllökések is valószínűek. Délutántól, estétől előbb síkvidéken majd másutt is gyengül a légmozgás.