Fotó: met.hu

Mint közölték: február 10-én is folytatódott a rendkívül meleg időjárás, ismét több melegrekord dőlt meg. Szeged külterület állomásunkon 20,2 fokos maximum hőmérsékletet mértünk, amely 1 fokkal haladja meg Ásotthalom 1958-ban mért 19,2 fokos napi rekordját. Az éjszaka is igen meleg volt, Kiskunmajsán mindössze 12,8 fokig hűlt le a levegő, ez csaknem 5 fokkal több Babócsa 2020-ban regisztrált 8,2 fokos legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekordjánál.

A fővárosban is melegrekordok dőltek: Újpesten 18,4 fokot mértünk a legmelegebb órákban. Ez több mint 2 fokkal magasabb Lágymányos 2020-ban feljegyzett 16,3 fokos napi maximum rekordjától. Itt is szokatlanul enyhe volt az éjjel, Ferihegyen és Pestszentlőrincen is csupán 9,9 fokig csökkent a levegő hőmérséklete, amelyek szintén napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordok. A korábbi rekord 7 fok volt, amelyet Budapest Országút állomásunkon mértünk 1966-ban.