– A tavalyelőtti értéket (előzetes adatok alapján) több állomásunkon is sikerült túlszárnyalni, a legmagasabb hőmérsékletet Báta településen mértük, ott 16,4 fokig melegedett fel a levegő – tette közzé közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az oldalon egy táblázatot is közzétettek, miszerint Kiskunfélegyháza is a legmelegebb települések közé tartozott, január 4-én, 15 órakor 15,3 Celsius-fokot regisztráltak, amellyel bekerült a város az országos lista első tíz helyezettje közé.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt