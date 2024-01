Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Erős melegfront, vegyes csapadék (hó, ónos eső)

A nap folyamán délnyugatról északkelet felé - jellemzően kis mennyiségű - vegyes halmazállapotú (átmeneti ónos esőt is felvonultató) csapadékkal járó tömbök vonulnak: a legtöbb helyen napközben esőbe megy át a csapadék, de az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár estig, éjfélig is vegyes lehet a halmazállapot. Ezeken a részeken eleinte havazás, majd ónos / fagyott eső fordulhat elő, az idő előrehaladtával egyre inkább eső valószínű. A térség északi részén (illetve emellett a Nyírségben) a kezdeti havazásból lepel-3 centiméteres hóréteg alakulhat ki, de az északi határvidéken 3 centimétert is meghaladhatja az átmenetileg létrejövő friss hó vastagsága. Az ónos eső / fagyott eső nagyobbrészt kis mennyiségűnek (néhány tized milliméternek) ígérkezik az említett tájakon, de elsősorban Észak-Borsodban a nap második felében meghaladhatja az 1 millimétert is.

Megjegyzés: Délutántól Vas és Veszprém megye magasabban fekvő részein kis területen időnként egy-egy 55-70 kilométer/órás széllökés kialakulhat, de a Bakony magasan fekvő részein átmenetileg ennél erősebb szél is lehet.