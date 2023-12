A Dunántúlon és a Duna vonalában a nap folyamán kiterjedt jelleggel várható folyamatos csapadékhullás – a havazás, havas eső lesz a jellemző (de főleg utóbbi térségben időnként előfordulhat folyékony halmazállapot is). Délutántól a Duna-Tisza köze más részein, estétől a Tiszántúlon is egyre több helyen megjelenhet a szilárd halmazállapot. Ma éjfélig megközelítőleg az ország nyugati felén (Duna vonalának tágabb környezete, illetve attól nyugatra) nagy területen alakulhat ki ~5-15 centiméteres vizes, tapadó hóréteg. A területtől kelet felé haladva csökkenő eséllyel és vastagságban alakulhat ki hótakaró, de helyenként még a Tiszántúlon is képződhet ~lepel–3 centiméter. A legnagyobb mennyiségre a Dunántúl középső, keleti részén van kilátás, a legfrissebb számítások alapján 20 centiméter körüli, illetve azt meghaladó friss hótakaróra ma éjfélig a Bakony, Vértesben és a Gerecse térségében valamint a Somogyi-dombságban van nagyobb esély (jellemzően 200-300 méter felett – felfelé haladva gyorsan növekedhet a hóvastagság.) – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A későbbiekben már a legkeletibb tájakon is a havazás lehet a jellemzőbb, és csütörtökön főleg a Duna vonalában és attól keletre várhatóan nagy területen folytatódik, így tovább gyarapodhat a hótakaró.

Főként a Dunántúl északkeleti harmadán, a főváros és a Dunakanyar környékén, illetve az Északi-középhegység nyugatibb részein átmeneti ónos eső (néhány tized mm) nem kizárt – elsősorban a nap első felében.